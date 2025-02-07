Сода не нужна: инженер назвал 2 топ - средства для очистки выгребной ямы без откачки — естественный процесс разложения
- 13:30 7 февраля
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- Служба новостей
Проблема очистки выгребных ям знакома многим владельцам загородных домов. Однако, по мнению Евгения Телкова, инженера и руководителя компании, специализирующейся на системах очистки, решение может быть весьма необычным — использование живых бактерий.
Как объясняет эксперт, такие микроорганизмы способны эффективно перерабатывать содержимое канализации, превращая его в воду, углекислый газ и минеральные вещества. При этом остающийся осадок можно использовать как удобрение для садовых растений. Об этом сообщает KP.
Одним из популярных средств для решения этой задачи является Sanfor Bio-активатор. В его состав входят безопасные для окружающей среды почвенные бактерии. Эти микроорганизмы не только очищают септические системы, но и устраняют неприятные запахи. Примечательно, что около 30% состава средства приходится на пшеничные отруби.
Еще одним эффективным вариантом является Биосепт. Это универсальное средство подходит для различных типов очистных сооружений. Бактерии, входящие в его состав, быстро разлагают органические отходы, включая фекалии, жир и мыло, а также помогают избавиться от неприятного запаха. Применять Биосепт крайне просто — достаточно засыпать его в нужное место.
Таким образом, использование биологических средств становится удобным и экологичным решением для очистки выгребных ям.