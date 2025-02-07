Сода не нужна: инженер назвал 2 топ - средства для очистки выгребной ямы без откачки — естественный процесс разложения

Проблема очистки выгребных ям знакома многим владельцам загородных домов. Однако, по мнению Евгения Телкова, инженера и руководителя компании, специализирующейся на системах очистки, решение может быть весьма необычным — использование живых бактерий.

Как объясняет эксперт, такие микроорганизмы способны эффективно перерабатывать содержимое канализации, превращая его в воду, углекислый газ и минеральные вещества. При этом остающийся осадок можно использовать как удобрение для садовых растений. Об этом сообщает KP.