"Субстанция. Идеал": всероссийская премьера боди-хоррора, ставящего под сомнение современные стандарты красоты

«Субстанция: Идеал» ― уже успела завоевать любовь критиков и зрителей, а также взять главный приз международного кинофестиваля в Бруклине. Помимо схожести с каннским триумфатором 2024 года, критики отмечали отголоски культовых фильмов ужасов, таких как «Реаниматор» 18+, «Восставший из ада» 18+ и «Кэрри» 18+. Шрамы на лице героини выступают не просто уродством, а напоминанием о ее прошлом. Жажда популярности и признания превращается в сводящую с ума спираль физических и психологических страданий, как для главной героини, так и для окружающих. История взросления подростка-аутсайдера, наполненная черным юмором превращается в брутальный и шокирующий боди-хоррор с тонкими отсылками к самым противоречивым фильмам знаменитого Такаши Миике.