"Субстанция. Идеал": всероссийская премьера боди-хоррора, ставящего под сомнение современные стандарты красоты
- 10:10 8 февраля
- 16+
- AnnaAnna
10 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру боди-хоррора «Субстанция. Идеал» 18+. Динамичная история, остроумные отсылки и шокирующая развязка ждут зрителей на больших экранах!
Способная студентка по обмену Анджела не отличается красотой и популярностью. От отчаяния она решает использовать экспериментальный препарат, обещающий полное преображение. Но красота и совершенство требуют жертв.
«Субстанция: Идеал» ― уже успела завоевать любовь критиков и зрителей, а также взять главный приз международного кинофестиваля в Бруклине. Помимо схожести с каннским триумфатором 2024 года, критики отмечали отголоски культовых фильмов ужасов, таких как «Реаниматор» 18+, «Восставший из ада» 18+ и «Кэрри» 18+. Шрамы на лице героини выступают не просто уродством, а напоминанием о ее прошлом. Жажда популярности и признания превращается в сводящую с ума спираль физических и психологических страданий, как для главной героини, так и для окружающих. История взросления подростка-аутсайдера, наполненная черным юмором превращается в брутальный и шокирующий боди-хоррор с тонкими отсылками к самым противоречивым фильмам знаменитого Такаши Миике.
В своем фильме режиссер Саша Рейнбоу стремилась создать трогательный, универсальный опыт переживаний молодых девушек с помощью отчаянных персонажей и жуткой предпосылки. «Одержимость красотой и изменением наших тел имеет в себе определенную природу Франкенштейна, которую было так интересно исследовать» — говорит Саша.
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