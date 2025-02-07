"Супергномы": всероссийская премьера анимационного фильма для всей семьи
- 10:30 7 февраля
- 16+
- AnnaAnna
15 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру анимационного приключения для всей семьи «Супергномы» 6+. Мультфильм расскажет о невероятных приключениях клана супергномов, которые тайно помогают людям. Однажды мир отважных маленьких героев буквально встает с ног на голову, когда они совершенно случайно узнают о существовании более продвинутого клана гномов по соседству.
Среди гостей премьеры ожидаются звезды театра, кино и популярные блогеры.
В центре сюжета — непоседливая девушка-гном Эльфи, обожающая разные авантюры и веселье. Она принадлежит к клану гномов, которые тайно выручают людей, когда им так необходима помощь маленьких существ. Эльфи регулярно отправляется в город людей на поиски приключений. Во время одной такой вылазки в большой мир героиня знакомится с командой гномов, которые совсем на нее не похожи. Они носят темные колпачки и форму, чтобы быть более незаметными ночью, а еще у них есть классные продвинутые гаджеты. Правда, в отличие от друзей и семьи Эльфи, эти гномы вовсе не стремятся помогать людям, а наоборот, шалят и постоянно над ними подшучивают. Вместе с новыми знакомыми Эльфи отправляется в захватывающее приключение. Но их веселье прерывает встреча с амбициозным инспектором Лански и ее верной помощницей кошкой Полипеттой. Инспектор одержима идеей поймать маленьких проказников и доказать всем вокруг, что гномы существуют и являются виновниками многих бед. Чтобы не быть разоблаченными, героям предстоит придумать хитроумный план, а также объединиться с кланом Эльфи, отношения с которым были порваны более 250 лет назад.
Увидеть картину первыми можно будет 15 февраля в избранных кинотеатрах.
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