В Сыктывкаре прошло первенство по пулевой стрельбе среди руководителей органов безопасности и правопорядка Коми

Фото Росгвардии Коми

В рамках празднования 324-й годовщины инженерных войск России в столице Коми состоялось уникальное соревнование, в котором приняли участие руководители органов безопасности и правопорядка 7 февраля в Сыктывкаре, на базе Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии, состоялось важное событие — первенство по пулевой стрельбе среди руководителей органов безопасности и правопорядка Республики Коми. Это соревнование было приурочено к 324-й годовщине образования инженерных войск России и собрало самых подготовленных представителей силовых структур региона.

Целью соревнований стала не только проверка точности и навыков стрельбы, но и укрепление взаимодействия между различными ведомствами, а также повышение уровня профессиональной подготовки руководителей. Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн лично поприветствовал участников соревнований, отметив важность подобных мероприятий для повышения боеготовности и сплочённости силовых структур региона.

Соревнования проходили в несколько этапов. Участники выполняли различные упражнения по огневой подготовке, в том числе стрельбу с места из 18,5-миллиметрового карабина по появляющейся групповой воздушной цели, имитирующей БПЛА (беспилотный летательный аппарат), а также стрельбу по тарелочкам-мишеням. Эти упражнения продемонстрировали высокий уровень подготовки участников, их умение действовать в условиях стресса и ограниченного времени, что крайне важно для обеспечения безопасности и правопорядка.

Кроме того, в ходе соревнований провели занятия по военно-медицинской и тактико-специальной подготовке. Эти тренировки способствовали не только улучшению практических навыков участников, но и закреплению теоретических знаний, необходимых для оперативной работы в экстремальных ситуациях.