Этот чай всегда берите - хоть по 3 пачки: Росконтроль назвал лучшие марки чая в пакетиках без пыли и лишних добавок
- 17:00 5 февраля
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- Служба новостей
Посетителям магазинов рассказали о пакетированном чае, который можно смело покупать, так как он не содержит ненужных добавок. Специалисты из Росконтроля назвали лучшие образцы, развеивая распространенные мифы об этом продукте, сообщает usolie.info.
Часто пакетированный чай подвергается критике со стороны потребителей, которые считают его ненастоящим. Многие полагают, что в пакетах вместо натуральных чайных листьев содержится фабричная пыль, а также смесь из мусора и веток, а цвет чая придают искусственные красители.
Однако проверка Росконтроля опровергла это мнение. Пакетированный чай может быть очень качественным, если уделить внимание конкретным брендам. Одним из лучших признан бренд Greenfield Golden Ceylon, получивший высокую оценку — 8,8 балла. Лабораторный анализ подтвердил, что это вкусный напиток без антибиотиков и пестицидов, содержащий полезные для здоровья танины.
Среди лучших также отметили бренды Lipton, Riston и Beta Tea. В категории зеленых чаев наиболее высокие оценки получил Ahmad Tea, превосходя многих своих конкурентов.