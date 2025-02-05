Идеальная герметизация на века: вот чем заделать отверстие вокруг дымохода в кровле из шифера — смесь из 2 компонентов

Для эффективной заделки щели между дымоходом и шиферной крышей важно использовать надежную смесь, предотвращающую попадание мусора и дождевой воды в дом. Часто люди используют песчано-цементный раствор, но он склонен к растрескиванию. Сергей Семыкин предложил более надежный способ на одноименном канале.

Для приготовления смеси вам понадобятся равные части цемента и стекловаты. Стекловату необходимо нарезать на мелкие кусочки и тщательно смешать с цементом. Затем добавьте воду и перемешайте до получения густой массы, похожей по консистенции на герметик.