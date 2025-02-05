Стиральная машина перестанет "улетать в космос" при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию

Стиральная машина, которая сильно вибрирует и "прыгает" во время работы, — это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Такое поведение техники может не только повредить саму машину, но и привести к отключению электропитания из-за натяжения шнура.

К счастью, решить эту проблему можно самостоятельно, без лишних затрат. Авторы Дзен-канала «Сделай Своими Руками» объяснили, как устранить причину чрезмерной вибрации.