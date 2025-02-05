Стиральная машина перестанет "улетать в космос" при отжиме: как устранить излишнюю вибрацию
- 07:15 5 февраля
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- Служба новостей
Стиральная машина, которая сильно вибрирует и "прыгает" во время работы, — это распространённая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Такое поведение техники может не только повредить саму машину, но и привести к отключению электропитания из-за натяжения шнура.
К счастью, решить эту проблему можно самостоятельно, без лишних затрат. Авторы Дзен-канала «Сделай Своими Руками» объяснили, как устранить причину чрезмерной вибрации.
Основным источником проблемы часто становятся амортизаторы. Эти детали поддерживают барабан снизу и предназначены для гашения колебаний во время отжима. Если они работают некорректно, машина начинает сильно вибрировать.
Как исправить проблему:
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Подготовка машины
Отсоедините шланги подачи воды и сливной шланг. Через специальное сливное отверстие на передней панели (обычно в нижней части) слейте остатки воды. Затем аккуратно переверните стиральную машину вверх дном.
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Обслуживание амортизаторов
Проверьте состояние амортизаторов. В большинстве случаев достаточно смазать их демпферной смазкой. После этого соберите всё обратно.
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Проверка загрузки белья
Убедитесь, что вы загружаете бельё согласно рекомендациям производителя. Неравномерная или чрезмерная загрузка также может вызывать сильные вибрации.
Дополнительный совет:
Если ваша стиральная машина стоит на скользком покрытии, она может двигаться даже при нормальной вибрации. Чтобы предотвратить это, установите под её ножки резиновые подкладки или используйте противоскользящий коврик. Перед этим важно выровнять положение машины по уровню.
Следуя этим простым шагам, вы сможете значительно снизить уровень вибрации и продлить срок службы своей стиральной машины.