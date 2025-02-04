Ученые назвали самую полезную крупу - даже лучше гречки: избавляет от запоров и сжигает жир
- 00:00 5 февраля
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Почему пшено заслуживает внимания?
Пшено, или просо, давно известно как питательный и полезный продукт. Исследования Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) подтвердили, что эта крупа помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что делает ее особенно ценной для людей с диабетом. Журнал Frontiers in Nutrition отмечает, что выводы основаны на данных из 11 стран.
Чем полезно пшено?
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Богатый состав:
- 6 граммов белка и 2 грамма клетчатки в одной чашке приготовленного пшена.
- Витамины группы B, фолиевая кислота.
- Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.
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Польза для здоровья:
- Улучшает моторику кишечника и избавляет от запоров.
- Способствует сжиганию жировых отложений.
- Повышает чувствительность к инсулину.
- Снижает уровень триглицеридов в крови.
- Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем.
- Гипоаллергенность: Пшено редко вызывает аллергические реакции, что делает его безопасным для большинства людей.
Как правильно есть пшено?
Диетологи рекомендуют учитывать время суток:
- Утром — готовьте кашу на молоке для энергии на весь день.
- Вечером — используйте воду, чтобы избежать лишней калорийности перед сном.
Противопоказания и ограничения
Несмотря на пользу, пшено имеет ряд нюансов:
- Щитовидная железа: Пшено может мешать усвоению йода, поэтому людям с заболеваниями щитовидной железы стоит ограничить его употребление.
- Желудочно-кишечный тракт: При гастрите, язве или повышенной кислотности желудка продукт может быть противопоказан.
- Запоры: Чрезмерное употребление может усугубить проблемы с пищеварением.
- Беременность: В третьем триместре рекомендуется употреблять пшено с осторожностью из-за возможных проблем с ЖКТ.
- Индивидуальная непереносимость: Хотя редкая, она все же возможна.
Советы по приготовлению пшена
- Промойте крупу несколько раз перед варкой, чтобы удалить горечь.
- Варите на воде или молоке в зависимости от предпочтений.
- Добавляйте свежие фрукты или овощи для улучшения вкуса и дополнительной пользы.
Заключение
Пшено — это не только вкусный продукт, но и мощный инструмент для поддержания здоровья. Оно помогает контролировать сахар в крови, улучшает пищеварение и способствует похудению. Однако важно помнить о противопоказаниях и соблюдать меру. Если вы хотите разнообразить свой рацион и получить максимум пользы от пищи, включите пшенку в свое меню уже сегодня, пишет progorodnn.ru.
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