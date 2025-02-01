Фиалка будет покрыта цветами круглый год: 1 чайная ложка удобрения запустит бутонизацию

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Фиалки — настоящие любимицы среди комнатных растений. Эти очаровательные многолетники с укороченными побегами образуют компактные розетки листьев. Окраска цветов фиалок поражает своим разнообразием: от однотонных до двухцветных, крапчатых и с изящной каймой. Мелкие семена фиалок созревают в коробочках. Родиной цветов являются горные районы Кении и Танзании.

Чтобы растение радовало цветением круглый год, необходимо знать несколько секретов выращивания. Автор Дзен-канала «Сад. Огород. Лайф» рассказал, на что обратить внимание при уходе за фиалкой.

Горшок. Объём листьев фиалки должен быть примерно в два раза больше объёма горшка. Это создаст оптимальные условия для роста и цветения.

Свет. Фиалкам нужен рассеянный свет, поэтому располагайте их так, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи.

Гигиена. Один раз в 4−6 месяцев протирайте листья фиалки, чтобы удалить пыль, которая мешает растению дышать и развиваться.

Чтобы растение цвело непрерывно, закопайте 1−2 лавровых листа под листву фиалки. Лавровый лист обладает антисептическими свойствами и стимулирует цветение.

Также для растения полезна цитрусовая цедра. Она богата витаминами и минералами, которые питают цветок и способствуют формированию бутонов. Цедру доведите до порошкообразного состояния и закопайте 1 чайную ложку средства под фиалку, пишет hibiny.ru.