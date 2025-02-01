«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столе

Предлагаем приготовить простой и вкусный салат с пекинской капустой, свежим огурцом, ветчиной и яйцами. Это блюдо универсально — его можно подавать в любое время года, так как все ингредиенты доступны и отлично сочетаются друг с другом. Еще один плюс — салат готовится очень быстро, всего за 10 минут, ведь единственное, что нужно отварить, — это яйца.

Ингредиенты: