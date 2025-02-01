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«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столе

«Сметете» всю пекинку на прилавках: вкусный и сытный салат на скорую руку — 10 минут, и он на столеfreepik.com

Предлагаем приготовить простой и вкусный салат с пекинской капустой, свежим огурцом, ветчиной и яйцами. Это блюдо универсально — его можно подавать в любое время года, так как все ингредиенты доступны и отлично сочетаются друг с другом. Еще один плюс — салат готовится очень быстро, всего за 10 минут, ведь единственное, что нужно отварить, — это яйца.

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 400 г;
  • Ветчина — 200 г;
  • Отварные яйца — 2 шт.;
  • Болгарский перец — ½ шт.;
  • Свежий огурец — 1 шт.;
  • Свежий укроп — 2–3 веточки;
  • Свежая петрушка — 2–3 веточки;
  • Консервированный горошек — 200 г;
  • Чеснок — 1–2 зубчика.

Для заправки:

  • Майонез — 3–4 ст. л.;
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Ветчину, пекинскую капусту и болгарский перец (предварительно очищенный от семян) нарежьте соломкой.
  2. Огурец и отваренные вкрутую яйца нарежьте кубиками.
  3. Укроп и петрушку мелко порубите.
  4. Слейте жидкость из банки с горошком.
  5. Чеснок пропустите через пресс.
  6. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу.
  7. Тщательно перемешайте — и салат готов к подаче!

Этот салат получается не только вкусным, но и очень ярким. Он станет отличным дополнением как к повседневному ужину, так и к праздничному столу, пишет hibiny.ru.

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