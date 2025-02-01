"Вопль": всероссийская премьера стильного и напряженного паранормального хоррора в лучших традициях жанра

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5 февраля Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру паранормального хоррора «Вопль» 18+. Это стильный и напряженный хоррор, снятый в духе легенд жанра «Оно приходит за тобой» 18+ и «Два, три, демон, приди!» 18+. Концептуальный хоррор в духе фильма «Оно приходит за тобой» — дебют испанского режиссера Педро Мартина Калеро. В главной роли снялась Эстер Экспозито, одна из самых заметных испанских актрис современности, звезда мирового хита Netflix сериала «Элита» 18+. Этот атмосферный и захватывающий фильм ужасов повествует о девушке, столкнувшейся с безымянной угрозой, преследующей ее словно проклятие. Интригующий сюжет держит зрителя в напряжении от первой до последней минуты.

За выпуск картины в прокат в Европе отвечает студия Universal Pictures. Фильм вошел в ТОП-50 лучших хорроров года, согласно официальному рейтингу агрегатора Letterboxd. Критики высоко оценили ленту: на Rotten Tomatoes у фильма «Вопль» 82 % свежести. На кинофестивале в Сан-Себастьяне картина получила «Серебряную ракушку» за лучшую режиссуру.

Своей мистической напряженной атмосферой «Вопль» отсылает к главным образчикам жанра — фильмам «Два три демон приди», «Оно приходит за тобой», «Астрал 4: последний ключ» 18+, «Проклятие плачущей» 18+ и «Паранормальное явление: Призраки» 18+. В дополнение к хоррорной обертке, «Вопль» представляет собой современную и правдивую историю насилия. Фильм несет в себе важный подтекст и отражает актуальную социальную проблематику системной жестокости над женщинами, которая затрагивает не только самих жертв, но и их детей и близких, переходя из поколения в поколение. Все три главные героини находятся на перепутье и сталкиваются с необходимостью заново выстраивать свою жизнь. Социальные и семейные структуры, которые когда-то предлагали женщинам поддержку, внезапно разрушаются, делая их уязвимыми для внешней угрозы.

Визуальная составляющая фильма вдохновлена ​​эстетикой 90-х и стилем VHS. Для съемок сцен, происходящих в современности, используются экраны iPhone, что придает фильму реалистичность и создает эффект присутствия.

Несмотря на то, что это первый полнометражный фильм для Педро Мартина Калеро, он отнюдь не является новичком в режиссуре. В его портфолио — короткие метры и рекламные ролики для первоклассных брендов. Работы Калеро высоко оценивались экспертами за создание уникальной визуальной и повествовательной вселенных, а среди наград числятся Cannes Lions Intl. Festival of Creativity, British Arrow, Kinsale Shark Advertising Festival и другие фестивали. Дебют в жанре хоррора нередко становится трамплином для карьеры режиссеров: среди примеров можно вспомнить «Два, три, демон, приди!» 18+ (Майкл и Дэнни Филиппу), «Ведьма» (Роберт Эггерс) 18+, «Реинкарнация» (Ари Астер) 18+, «Прочь» (Джордан Пил) 18+.