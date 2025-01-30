Сирень — в сторону: этот бесхлопотный кустарник цветет неистово и долго даже в средней полосе — сплошь в цветах
- 07:05 30 января
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- Служба новостей
Если вы подумываете об украшении своего участка или придомовой территории, обратите внимание на неприхотливые и обильно цветущие кустарники. Некоторые из них относятся к серии «посадил и забыл» и не требуют ухода, при этом цветение выдают просто ошеломительное.
Один из таких кутарников — Луизеания. Во время цветения она напоминает легендарную сакуру, но, по мнению некоторых садоводов, затмевает даже ее. Плюс для жителей России в том, что растение подходит для выращивания в средней полосе, выдерживает даже суровые зимние морозы в -33 градуса. Если посадить малюку-саженец весной, то уже в следующем сезоне он начнет цвести.
Этот кустарник не сажают в городских скверах и парках только по той причине, что бороться с непреодолимым желанием горожан отломить веточку на букет будет невозможно. К тому же, ветки, в отличие от сирени, долго стоят в воде, не вянут и не осыпаются. Весь куст сплошь покрывается яркими махровыми цветами — от такого зрелища просто захватывает дух!
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Луизеания идеальна для новичков, устойчива к засухе. Немного внимания она потребует только после посадки, пока не укоренится и не пойдет в рост. Полив не будет лишним и в период цветения, чтобы куст показал себя в своей максимальной красе.
Деревце растет быстро, приживается на любых почвах, кроме болотистых. Если куст ежегодно подстригать, крона останется компактной, а цветение станет еще более пышным.
Пик цветения приходится на весну — начинается в мае и продолжается до 2,5 недель. После этого лепестки осыпаются и начинают распускаться листья. В конце лета вы увидите на веточках немногочисленные плоды.
Самыми красивыми считаются махровые гибриды «Веснянка», «Памяти Махмета», «Гибрид № 3» и «Снега Уимуры», пишет hibiny.ru.