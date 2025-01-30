Сирень — в сторону: этот бесхлопотный кустарник цветет неистово и долго даже в средней полосе — сплошь в цветах

Если вы подумываете об украшении своего участка или придомовой территории, обратите внимание на неприхотливые и обильно цветущие кустарники. Некоторые из них относятся к серии «посадил и забыл» и не требуют ухода, при этом цветение выдают просто ошеломительное.

Один из таких кутарников — Луизеания. Во время цветения она напоминает легендарную сакуру, но, по мнению некоторых садоводов, затмевает даже ее. Плюс для жителей России в том, что растение подходит для выращивания в средней полосе, выдерживает даже суровые зимние морозы в -33 градуса. Если посадить малюку-саженец весной, то уже в следующем сезоне он начнет цвести.