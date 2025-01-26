В Коми 25 января два пожилых человека попали под колеса авто

Фото Управления Госавтоинспекции по РК

По информации, полученной "Комиинформом" из Управления Госавтоинспекции по Коми, первое ДТП произошло в Ухте в 10:50. Автомобилем Geely управлял 61-летний водитель, который двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Сенюкова в сторону улицы Советской. Находясь напротив дома №17/2 на проспекте Космонавтов, водитель сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, хотя этот переход был в его поле зрения.

В результате аварии 76-летний пешеход получил растяжение связок коленного и плечевого суставов. Госпитализация не потребовалась.

Вторая подобная авария произошла в Воркуте в 17:00. 50-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по бульвару Пищевиков со стороны улицы Янковского в сторону улицы Возейской. Рядом с домом №35 на бульваре Пищевиков, водитель этой машины совершил наезд на женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, хотя переход был в его поле зрения.

У 52-летней пострадавшей диагностировали закрытый перелом плеча со смещением и ушиб правого коленного сустава. Она была госпитализирована.