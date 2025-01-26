В Коми 25 января два пожилых человека попали под колеса авто
- 10:45 26 января
- 16+
- Елизавета Петрова
По информации, полученной "Комиинформом" из Управления Госавтоинспекции по Коми, первое ДТП произошло в Ухте в 10:50.
Автомобилем Geely управлял 61-летний водитель, который двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Сенюкова в сторону улицы Советской. Находясь напротив дома №17/2 на проспекте Космонавтов, водитель сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, хотя этот переход был в его поле зрения.
В результате аварии 76-летний пешеход получил растяжение связок коленного и плечевого суставов. Госпитализация не потребовалась.
Вторая подобная авария произошла в Воркуте в 17:00. 50-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по бульвару Пищевиков со стороны улицы Янковского в сторону улицы Возейской. Рядом с домом №35 на бульваре Пищевиков, водитель этой машины совершил наезд на женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода, хотя переход был в его поле зрения.
У 52-летней пострадавшей диагностировали закрытый перелом плеча со смещением и ушиб правого коленного сустава. Она была госпитализирована.
Госавтоинспекция обращается ко всем автовладельцам, призывая их строго соблюдать правила дорожной безопасности. Водители обязаны учитывать состояние дороги и производить маневры, полностью обеспечив безопасность для всех участников движения. Пешеходы должны пересекать дорогу только на переходах, предназначенных для их движения, и предварительно убедившись в отсутствии транспорта на дороге.