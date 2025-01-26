Что любит дрожжевое тесто: как приготовить его за 15 минут, чтобы было воздушным и долго не черствело

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У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт удачного теста. Если вы еще не определились с выбором, советуем вам 2 идеальных варианта мягкого и «крутого» опарного теста на все случаи жизни. Готовые пирожки и булочки получаются очень мягкими, словно пуховыми, и долго не черствеют. Ингредиенты для легкого опарного теста:

Кефир (простокваша, сыворотка) — 500−550 мл;

масло растительное — 80−100 мл;

сухие дрожжи — 12 г;

мука — 900−1000 г;

сахар — 50 г.

Ингредиенты для более «крутого» и плотного теста:

Кефир (сыворотка) — 0.5 л;

мука — 1.2 кг;

масло растительное — 80−100 мл;

дрожжи — 10−15 г;

сахар — 2 ч.л.;

соль — 0.5 ч.л.

Порядок приготовления:

Высыпаем дрожжи в глубокую миску. Добавляем по 2 ст. л. муки и сахара. Тщательно смешиваем и накрываем крышкой. Отправляем в теплое место.

Когда на поверхности опары появится пузырящаяся шапочка (через 15 минут), переходим к замешиванию теста. Для этого добавляем теплый кефир, растительное масло, и соль. Замешиваем тесто.

5 секретов «воздушного» теста на опаре, которое долго не черствеет:

Секрет 1. Растительное масло (не сливочное и не маргарин) делает тесто легким, ажурным и мягким.

Секрет 2. Тесто не на молоке, а на кефире или сыворотке получается гораздо нежнее и мягче, чем на молоке.

Секрет 3. Это тесто на мини-опаре. Оно настаивается всего 15 минут, зато получается гораздо «воздушнее», безопарного.

Секрет 4. В этом тесте мало яиц. Поэтому готовая выпечка черствеет очень медленно, а сдобной ее делает растительное масло.