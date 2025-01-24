"Лотерея": всероссийская премьера авантюрной комедии с Анной Михалковой и Алексеем Серебряковым

29 января Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру авантюрной комедии «Лотерея» (16+). По сюжету фильма Сергей (Евгений Кулик) – глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей (Алексей Серебряков) – его полная противоположность: жесткий и суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась.

Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает. Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?

Режиссер комедии — Соня Карпунина. Авторами сценария выступили Евгений Кулик и Дмитрий Балуев. Главные роли исполнили Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова и Агния Кузнецова.



Евгений Кулик, автор сценария, актер:

«Я всегда хотел сыграть вместе с Алексеем Серебряковым. Так и родилась идея фильма».



Соня Карпунина, режиссер фильма «Лотерея»: