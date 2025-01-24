"Лотерея": всероссийская премьера авантюрной комедии с Анной Михалковой и Алексеем Серебряковым
- 15:04 24 января
- 16+
- AnnaAnna
29 января Сеть кинотеатров «Кронверк Синема» и «Формула Кино» приглашает на всероссийскую премьеру авантюрной комедии «Лотерея» (16+). По сюжету фильма Сергей (Евгений Кулик) – глубоко «под каблуком», но в душе мечтает о свободе. Алексей (Алексей Серебряков) – его полная противоположность: жесткий и суровый мужик, который развелся с женой, потому что она его не послушалась.
Волею судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чем мечтает. Смогут ли они справиться со своими страхами и получить заветный миллиард?
Режиссер комедии — Соня Карпунина. Авторами сценария выступили Евгений Кулик и Дмитрий Балуев. Главные роли исполнили Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Ирина Розанова, Мила Ершова и Агния Кузнецова.
Евгений Кулик, автор сценария, актер:
«Я всегда хотел сыграть вместе с Алексеем Серебряковым. Так и родилась идея фильма».
Соня Карпунина, режиссер фильма «Лотерея»:
«Мне, как режиссеру, интересно быть со зрителем в диалоге. Я говорю кадрами. Зритель говорит эмоциями. Если на показе зрители сначала весь фильм смеются, а ближе к финалу у них на глазах наворачиваются слезы, а возможно, кто-то и плачет — значит, история работает, фильм удался. На «Лотерею» реагируют именно так. Возможно, наша фокус-группа была слишком лояльна. Поэтому мне не терпится увидеть, как нашу историю примет широкий зритель, ведь она задумывалась и создавалась именно как зрительское кино».
Алексей Серебряков, актер:
«Это семейное кино о любви и жизни простых людей. Комедия — это не самый простой жанр, ее всегда сложно играть. Но у нас собралась замечательная команда, и я с радостью вспоминаю работу со своими прекрасными партнерами по площадке. Уверен, что картину ждет зрительский успех. Здорово пойти в кинотеатр со всей своей семьей и прекрасно провести время».
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