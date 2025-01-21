Кошельки лопнут от купюр в феврале: Глоба назвала сразу три знака, к которым деньги польются рекой
- 20:57 21 января
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- Служба новостей
Известный астролог Тамара Глоба представила сенсационный прогноз на февраль 2025 года, отметив, что благоприятное расположение планет откроет финансовые возможности для трех знаков зодиака.
Близнецы: По словам астролога, Юпитер в знаке Близнецов создаст мощный энергетический поток, способствующий привлечению денег. В феврале представители этого знака могут рассчитывать на неожиданные финансовые поступления и выгодные деловые предложения. Тамара Глоба также упоминает о высокой вероятности получения крупных премий и бонусов на работе.
Стрелец: Для Стрельцов февраль станет периодом настоящего финансового процветания. Астролог прогнозирует открытие новых источников дохода, стремительный карьерный рост и успех в инвестициях. Особенно удачными окажутся новые бизнес-проекты и инициативы.
Лев: Львов в феврале ждут значительные материальные выгоды. Тамара Глоба акцентирует внимание на успехе в творческих и художественных проектах, а также на прибыльности деловых поездок. Представители этого знака смогут извлечь максимальную выгоду из своих начинаний.
Прогноз астролога обещает яркий и плодотворный февраль для Близнецов, Стрельцов и Львов, открывая перед ними новые финансовые горизонты, пишет pg21.ru.