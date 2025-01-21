Что любит перловка: как сварить эту крупу быстро и вкусно без замачивания — 5 хитростей

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Перловка - крупа недорогая, но очень полезная и вкусная, хотя и хитрая в приготовлении. Она хороша и для рассольника, и для гуляша, и с жареными грибами, и с фаршем. Только вот правильно ее сварить — задача «со звездочкой». То она получается клейкой, то слишком разваривается, а то и вовсе оказывается жесткой или «резиновой», пишет hibiny.ru. Как сварить перловку быстро и вкусно — 5 хитростей

Хитрость 1. Перловка любит «купаться». Ее, как и рис, нужно несколько раз промывать теплой водой. Это позволит избавиться от клейкости.

Хитрость 2. Перловка любит кипяток. Ее нужно доводить до кипения 2−3 раза, каждый раз сливая старую и заливая новую воду. Так крупа не будет вязкой, а получится зернышко к зернышку даже если ее переварить.

Хитрость 3. Перловка любит масло. Оно придает готовой каше особый вкус и предохраняет от разваривания, если добавить его в процессе приготовления.

Хитрость 4. Перловка любит толстостенную посуду и медленное кипение. Только так будут обеспечены идеальная температура и интенсивность кипения.