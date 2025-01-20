Жительница Коми заплатит штраф за мат в больнице
- 09:50 20 января
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- Инесса Богатая
Жительница Вуктыла ругалась в больнице и получила штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Согласно региональному ведомству, в Вуктыле рассмотрели дело об административном нарушении, описанном в ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ.
По данным материала дела, в дневное время 14 января 2025 года, И., находясь в здании Вуктыльской ЦРБ, громко использовала нецензурную лексику в присутствии граждан. Она не отреагировала на многократные замечания как от представителей общественности, так и от сотрудника полиции, нарушив тем самым общественный порядок.
В судебном разбирательстве нарушитель признал свою вину и выразил раскаяние.
Судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
Решение пока не вступило в законную силу.
Напомним, в преддверии новогодних праздников жительница Ухты приобрела гирлянды и повесила их на деревья возле подъезда, чтобы поднять настроение жильцам дома. На следующий день соседка из другого дома, имея в виду прежние ссоры, преднамеренно сняла украшения, повредив диоды и сделав гирлянды неисправными. В результате женщина нанесла хозяйке ущерб на сумму почти 3000 рублей. Личность нарушительницы удалось определить благодаря камере видеонаблюдения.