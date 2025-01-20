Жительница Коми заплатит штраф за мат в больнице

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Жительница Вуктыла ругалась в больнице и получила штраф. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. Согласно региональному ведомству, в Вуктыле рассмотрели дело об административном нарушении, описанном в ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ.

По данным материала дела, в дневное время 14 января 2025 года, И., находясь в здании Вуктыльской ЦРБ, громко использовала нецензурную лексику в присутствии граждан. Она не отреагировала на многократные замечания как от представителей общественности, так и от сотрудника полиции, нарушив тем самым общественный порядок.

В судебном разбирательстве нарушитель признал свою вину и выразил раскаяние.

Судом было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.