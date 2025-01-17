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Трем картофель — и на сковородку: на выходе получается вкусный обед или ужин, но это — вовсе не драники

Трем картофель — и на сковородку: на выходе получается вкусный обед или ужин, но это — вовсе не драникиfreepik.com

Хашбрауны — это простое и вкусное американское блюдо, напоминающее наши драники. Оно идеально подходит для сытного обеда или ужина, пишет hibiny.ru.

Ингредиенты:

  • Картофель — 600 г;
  • Кукурузный крахмал — 60 г;
  • Сыр — 100 г;
  • Растительное масло — для жарки;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель натрите на крупной терке, затем промойте, чтобы убрать лишний крахмал.
  2. На разогретую сковороду налейте растительное масло. Выложите картофель, посолите и тушите около 7 минут до мягкости, не допуская сильной обжарки.
  3. Добавьте к картофелю кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.
  4. Переложите картофельную массу на пергамент, накройте пищевой пленкой и раскатайте в тонкий пласт. Разрежьте его на 6 равных прямоугольников.
  5. Натрите сыр на терке. Посыпьте каждый картофельный прямоугольник сыром и накройте сверху вторым прямоугольником.
  6. Обжарьте хашбрауны на сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячими. Приятного аппетита!

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