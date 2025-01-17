Трем картофель — и на сковородку: на выходе получается вкусный обед или ужин, но это — вовсе не драники
- 17:03 17 января
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Хашбрауны — это простое и вкусное американское блюдо, напоминающее наши драники. Оно идеально подходит для сытного обеда или ужина, пишет hibiny.ru.
Ингредиенты:
- Картофель — 600 г;
- Кукурузный крахмал — 60 г;
- Сыр — 100 г;
- Растительное масло — для жарки;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Картофель натрите на крупной терке, затем промойте, чтобы убрать лишний крахмал.
- На разогретую сковороду налейте растительное масло. Выложите картофель, посолите и тушите около 7 минут до мягкости, не допуская сильной обжарки.
- Добавьте к картофелю кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.
- Переложите картофельную массу на пергамент, накройте пищевой пленкой и раскатайте в тонкий пласт. Разрежьте его на 6 равных прямоугольников.
- Натрите сыр на терке. Посыпьте каждый картофельный прямоугольник сыром и накройте сверху вторым прямоугольником.
- Обжарьте хашбрауны на сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячими. Приятного аппетита!