Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — цветастые облака вытекают «пеной» из кашпо
- 07:05 17 января
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Не стоит ограничиваться только петунией, выбирая ампельные растения для кашпо и клумб. Существует одно неприхотливое растение, которое поражает своим пышным цветением, напоминающим легкие облака или пену, струящуюся из горшков.
Речь идет о сапонарии, известной в народе как мыльнянка. Среди множества ее сортов особой популярностью у цветоводов пользуется сапонария базиликолистная. Это одно из самых обильноцветущих почвопокровных растений — во время цветения его зелень практически полностью скрывается под густой пеной цветов.
Мыльнянка радует своим цветением с июня по август. Ее цветы могут быть розовых, сиреневых или белых оттенков. Они тысячами покрывают раскидистые побеги, создавая поистине завораживающее зрелище.
Сапонария ценится не только за свою красоту, но и за простоту в уходе. Некоторые ее сорта являются многолетниками и легко возобновляются из года в год благодаря самосеву.
Размножение сапонарии не требует особых усилий. Ее можно высевать в открытый грунт весной, когда установится теплая погода, или на рассаду в марте, используя легкий субстрат. Семена присыпают тонким слоем почвы (3–5 мм), накрывают пленкой до появления всходов, а пикируют при формировании четвертого настоящего листа.
Растение развивается очень быстро, превращаясь в пышные, благоухающие «облака» из цветов, которые станут украшением любого сада или балкона, пишет hibiny.ru.