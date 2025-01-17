Беру банановую кожуру и натираю: обычный мусор стал на вес золота - вот как использую
- 03:07 17 января
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- Служба новостей
Банановая кожура часто оказывается в мусорной корзине, но на самом деле она может быть очень полезной в самых разных ситуациях. Автор Дзен-канала «TUT-NEWS.RU» рассказал о пяти интересных способах её применения.
1. Удобрение для растений
Банановая кожура — это натуральное удобрение, богатое полезными веществами. Её можно нарезать на мелкие кусочки, высушить и добавить в почву. Кроме того, она помогает защитить растения от вредителей.
2. Полировка поверхностей
Кожура банана отлично подходит для полировки деревянных изделий, кожаной обуви и даже серебряных украшений. Достаточно протереть поверхность внутренней стороной кожуры, а затем отполировать сухой тряпкой.
3. Уход за кожей
Благодаря витаминам и минералам, содержащимся в банановой кожуре, её можно использовать в косметологии. Она помогает разглаживать морщины, бороться с акне и увлажнять кожу.
4. Лечение в народной медицине
В народной медицине банановая кожура применяется для лечения ушибов, синяков, солнечных ожогов и небольших порезов. Мягкую сторону кожуры прикладывают к повреждённому участку кожи и фиксируют повязкой.
5. Компрессы для глаз
Кожура банана также помогает снять усталость глаз. Для этого её используют в виде компрессов, которые накладывают на веки.
Теперь, зная о множестве полезных свойств банановой кожуры, вряд ли захочется её выбрасывать, пишет progorodsamara.ru.