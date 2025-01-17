Беру банановую кожуру и натираю: обычный мусор стал на вес золота - вот как использую

Банановая кожура часто оказывается в мусорной корзине, но на самом деле она может быть очень полезной в самых разных ситуациях. Автор Дзен-канала «TUT-NEWS.RU» рассказал о пяти интересных способах её применения.

1. Удобрение для растений

Банановая кожура — это натуральное удобрение, богатое полезными веществами. Её можно нарезать на мелкие кусочки, высушить и добавить в почву. Кроме того, она помогает защитить растения от вредителей.