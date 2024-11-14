ВТБ провел первый B2B-платёж в цифровых рублях

ВТБ совместно с АО «Мосинжпроект» и АО «Управление развития строительных технологий» провел первый платеж цифровыми рублями по контрактам в сфере инфраструктурного строительства. Операция прошла в рамках пилота Банка России.

«ВТБ принимает активное участие в передовых проектах по цифровому рублю, реализуемых Банком России. Мы уже протестировали оплату цифровым рублем товаров и услуг в розничных точках продаж, а сегодня успешно запустили функционал расчётов с его помощью между юридическими лицами, что является важным элементом развития этого сервиса. Данные технологические решения подтверждают нашу направленность на предоставление перспективных цифровых технологий для удобства транзакционного бизнеса наших клиентов», – отметил Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ.

В «Мосинжпроект» сообщили, что компании импонирует быть участником проекта Банка России, направленного на развитие финансовой отрасли. А совершение совместно с ВТБ успешного В2В-перевода в рамках этого проекта – это переход на новый уровень в реализации сделок, поскольку делает процесс проведения транзакций удобным, быстрым и прозрачным.