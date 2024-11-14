ВТБ провел первый B2B-платёж в цифровых рублях
- 08:50 14 ноября
- 6+
- Александра Клюенкова
ВТБ совместно с АО «Мосинжпроект» и АО «Управление развития строительных технологий» провел первый платеж цифровыми рублями по контрактам в сфере инфраструктурного строительства. Операция прошла в рамках пилота Банка России.
«ВТБ принимает активное участие в передовых проектах по цифровому рублю, реализуемых Банком России. Мы уже протестировали оплату цифровым рублем товаров и услуг в розничных точках продаж, а сегодня успешно запустили функционал расчётов с его помощью между юридическими лицами, что является важным элементом развития этого сервиса. Данные технологические решения подтверждают нашу направленность на предоставление перспективных цифровых технологий для удобства транзакционного бизнеса наших клиентов», – отметил Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ.
В «Мосинжпроект» сообщили, что компании импонирует быть участником проекта Банка России, направленного на развитие финансовой отрасли. А совершение совместно с ВТБ успешного В2В-перевода в рамках этого проекта – это переход на новый уровень в реализации сделок, поскольку делает процесс проведения транзакций удобным, быстрым и прозрачным.
«На протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем с группой компаний «Мосинжпроект» в рамках стратегического партнерства банка ВТБ и Правительства Москвы. Реализация первого инновационного пилотного проекта в инфраструктурной отрасли открывает новые возможности по использованию цифровых рублей в бюджетном процессе в рамках государственных контрактов», – отметил Николай Устинов, руководитель дирекции транспорт и инфраструктурное строительство департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса ВТБ.
Сейчас к проекту ЦБ подключено 11 банков и несколько десятков компаний. Среди них – несколько крупных клиентов ВТБ. Всем им банк открыл цифровые счета через систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн». Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год.