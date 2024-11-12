В Сыктывкаре более 40% родителей за введение запрета на соцсети для детей младше 16 лет
- 17:30 12 ноября
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре 44% родителей одобрили бы введение запрета на социальные сети для подростков младше 16 лет, сообщает SuperJob.
В Австралии пришли к выводу о негативном влиянии социальных сетей на подростков и планируют принять закон о запрете доступа для лиц младше 16 лет. Нужно ли подобное регламентирование в нашей стране? Согласно результатам исследования, 47% жителей Сыктывкара поддержали бы такую меру: "Дети там видят много негативного"; "Будет больше времени на учёбу". Против выступил каждый третий (33%): "Нужно блокировать вредную информацию"; "Запрет — неправильно"; "Молодёжь всё равно найдёт способ". Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.
Женщины выражают поддержку запрета чаще мужчин почти в полтора раза (54% против 37%). Самую активную поддержку данной инициативе оказывают сыктывкарцы в возрасте от 35 до 45 лет (55%).
Среди родителей детей 7—16 лет распределение голосов следующее: 44% были бы за законопроект, 37% выступают против ограничения, 19% не смогли ответить. Поддержка среди матерей и отцов примерно одинакова (47% и 46% соответственно), но женщины реже мужчин выступают против (25% против 37%) и чаще сомневаются в пользе ограничений (29% против 13%).