В Сыктывкаре более 40% родителей за введение запрета на соцсети для детей младше 16 лет

В Сыктывкаре 44% родителей одобрили бы введение запрета на социальные сети для подростков младше 16 лет, сообщает SuperJob.

В Австралии пришли к выводу о негативном влиянии социальных сетей на подростков и планируют принять закон о запрете доступа для лиц младше 16 лет. Нужно ли подобное регламентирование в нашей стране? Согласно результатам исследования, 47% жителей Сыктывкара поддержали бы такую меру: "Дети там видят много негативного"; "Будет больше времени на учёбу". Против выступил каждый третий (33%): "Нужно блокировать вредную информацию"; "Запрет — неправильно"; "Молодёжь всё равно найдёт способ". Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.