"Мой любимый двортерьер": в Сыктывкаре начались спецпоказы фильма для всей семьи основанного на мировом бестселлере

кадр из фильма

С 9 ноября кинотеатр "Кронверк Синема" приглашает на специальные показы невероятного приключенческого фильма для всей семьи "Мой любимый двортерьер". Главные роли в проекте исполнили – Джай Кортни ("Дивергент", "Отряд самоубийц", "Терминатор. Генезис"), очаровашка Лили Латторе ("Реинкарнация. Новая глава"), а также песик по кличке Кальмар. Также в одной из ролей снялась супер популярная блогер и комик Селеста Барбер.

"Мой любимый двортерьер" — это трогательная и смешная семейная картина, снятая по полюбившемуся читателям и критикам бестселлеру Крейга Сильви. Это история об одиннадцатилетней Энни Ширер (Лили Латорре) и её лучшем друге — дворняге по кличке Коротышка. Вместе они пытаются спасти семейную ферму в провинциальном городке Апсон-Даунс.

Активная и предприимчивая девочка Энни подбирает на улице очень умного и сообразительного пса. Энни придумывает "двортерьеру" кличку Коротышка, и они быстро становятся лучшими друзьями. Чтобы помочь родителям выкупить дом, Энни решает принять участие в международном дог-шоу и выиграть крупный денежный приз. Вот только есть одна проблема – Коротышка боится выступать на публике, а все участники чемпионата – породистые собаки с большим опытом и хотят помешать успеху безродного новичка. Смогут ли Энни и ее верный двортерьер преодолеть свои страхи и победить?