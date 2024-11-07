Секреты безопасности: как уберечь свои данные в период глобальных распродаж

В преддверии месяца скидок защитные решения МегаФона зафиксировали рост почти на треть количества попыток привести абонентов на вредоносные ресурсы. Эта динамика уже превышает пользовательскую активность на маркетплейсах, где трафик хоть и выше среднего на 13%, но пока еще не вышел на пиковые значения.

Одним из популярных способов обмана в сезон распродаж остается фишинг. Злоумышленники создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают ввести пользовательские данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт или другие личные данные.Защитные решения МегаФона отслеживают такие ресурсы и при попытке посетить фишинговый сайт, система автоматически сообщает об опасности. В среднем такое предупреждение демонстрируется абонентам свыше 360 тысяч раз в месяц. Но с конца октября количество показанных предупреждений увеличилось на 27%.

Умные алгоритмы МегаФонав этом году выявляют в среднем в месяц 17,5 тысяч фишинговых сайтов, что на 5% выше значений прошлого года.Ранее проведённые исследования оператора выявили, что сайты, имитирующие интернет-магазины и маркетплейсы, являются вторыми по популярности у фишеров. Однако в ноябре эта категория будет лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам.

Сами пользователи также стали чаще тратить трафик на маркетплейсах в ожидании скидок. За минувший месяц его стало больше на13% относительно сентября, а время, проведенное за поиском товаров, увеличилось на 7%. Пика эти показатели достигнут в дни глобальных распродаж: 11 и 29 ноября. Как показывает статистика прошлых лет, вэти дни абоненты МегаФона расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем вноябре. А суммарно в месяц распродаж трафик на маркетплейсы на 62% вышеусреднённых значенийс января по октябрь.

Помимо фишингамошенники применяют и другие способы обмана интернет-пользователей. К примеру, находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.