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Александр Гуцан официально представил врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна

Александр Гуцан официально представил врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна

Полномочный представитель президента Александр Гуцан торжественно представил Ростислава Гольдштейна, временно назначенного главой Республики Коми. Это событие прошло сегодня, 7 ноября, в здании администрации главы региона.

Представляя Гольдштейна кабинету министров республики, президентский представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что новый руководитель обладает обширным опытом в сфере государственной власти, включая его работу на посту руководителя ЕАО.

"Я рассчитываю на ваш опыт и знания, у Республики Коми большой потенциал. Желаю вам успешной деятельности на новой должности, чтобы вы оправдали доверие президента и жителей", — сказал полпред.

Гольдштейн, в свою очередь, признал, что для него это большая честь снова вернуться домой, находиться в этом зале и видеть людей, с которыми он ранее сотрудничал.

"Для меня это не только честь, но и огромная ответственность — возглавить республику. Правильно сформированная команда и четко поставленные цели решат 95% задач. Каждый здесь найдет свое место. Уверяю, что буду работать круглосуточно. Мы будем двигаться вперёд на благо Республики Коми и её жителей", — добавил глава республики.

По информации "Комиинформа", Александр Гуцан поблагодарил Владимира Уйбу за вклад в социально-экономическое развитие региона, особенно отметив усилия в поддержке участников СВО и их семей.

Владимир Уйба напомнил, что приехал в регион в апреле 2020 года, в сложное время пандемии. Дальнейшая работа была направлена на развитие социальной и экономической сферы республики.

"Наши усилия сосредоточены на улучшении демографии, в год семьи республика получила беспрецедентные меры поддержки. С начала СВО в Коми организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Я благодарен команде правительства и главам муниципалитетов за совместную работу. Спасибо жителям республики за поддержку и доверие", — подвел итог Уйба.

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