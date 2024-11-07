Александр Гуцан официально представил врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна
- 13:45 7 ноября
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- Инесса Богатая
Полномочный представитель президента Александр Гуцан торжественно представил Ростислава Гольдштейна, временно назначенного главой Республики Коми. Это событие прошло сегодня, 7 ноября, в здании администрации главы региона.
Представляя Гольдштейна кабинету министров республики, президентский представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что новый руководитель обладает обширным опытом в сфере государственной власти, включая его работу на посту руководителя ЕАО.
"Я рассчитываю на ваш опыт и знания, у Республики Коми большой потенциал. Желаю вам успешной деятельности на новой должности, чтобы вы оправдали доверие президента и жителей", — сказал полпред.
Гольдштейн, в свою очередь, признал, что для него это большая честь снова вернуться домой, находиться в этом зале и видеть людей, с которыми он ранее сотрудничал.
"Для меня это не только честь, но и огромная ответственность — возглавить республику. Правильно сформированная команда и четко поставленные цели решат 95% задач. Каждый здесь найдет свое место. Уверяю, что буду работать круглосуточно. Мы будем двигаться вперёд на благо Республики Коми и её жителей", — добавил глава республики.
По информации "Комиинформа", Александр Гуцан поблагодарил Владимира Уйбу за вклад в социально-экономическое развитие региона, особенно отметив усилия в поддержке участников СВО и их семей.
Владимир Уйба напомнил, что приехал в регион в апреле 2020 года, в сложное время пандемии. Дальнейшая работа была направлена на развитие социальной и экономической сферы республики.
"Наши усилия сосредоточены на улучшении демографии, в год семьи республика получила беспрецедентные меры поддержки. С начала СВО в Коми организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Я благодарен команде правительства и главам муниципалитетов за совместную работу. Спасибо жителям республики за поддержку и доверие", — подвел итог Уйба.