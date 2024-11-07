Александр Гуцан официально представил врио главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна

"Для меня это не только честь, но и огромная ответственность — возглавить республику. Правильно сформированная команда и четко поставленные цели решат 95% задач. Каждый здесь найдет свое место. Уверяю, что буду работать круглосуточно. Мы будем двигаться вперёд на благо Республики Коми и её жителей", — добавил глава республики.

Гольдштейн, в свою очередь, признал, что для него это большая честь снова вернуться домой, находиться в этом зале и видеть людей, с которыми он ранее сотрудничал.

"Я рассчитываю на ваш опыт и знания, у Республики Коми большой потенциал. Желаю вам успешной деятельности на новой должности, чтобы вы оправдали доверие президента и жителей", — сказал полпред.

Представляя Гольдштейна кабинету министров республики, президентский представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан подчеркнул, что новый руководитель обладает обширным опытом в сфере государственной власти, включая его работу на посту руководителя ЕАО.

По информации "Комиинформа", Александр Гуцан поблагодарил Владимира Уйбу за вклад в социально-экономическое развитие региона, особенно отметив усилия в поддержке участников СВО и их семей.

Владимир Уйба напомнил, что приехал в регион в апреле 2020 года, в сложное время пандемии. Дальнейшая работа была направлена на развитие социальной и экономической сферы республики.