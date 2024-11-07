Северо-Запад вошел в топ по выдаче лизинговых авто

В ВТБ Лизинг рассказали о структуре спроса на лизинговые авто. 81% машин, профинансированных за 12 лет, приходится на регионы европейской части России – Центральный, Приволжский, Южный и Северо-Западный федеральные округа. Лидерами по количеству выданного транспорта являются Москва и Московская область с долями 21% и 7% соответственно. В топе также находятся Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (4,5%), Ростовская область (3,8%), Республика Татарстан (3,5%), Воронежская (2,7%), Самарская (2,5%), Нижегородская (2,3%) и Свердловская (2,3%) области.

Компания за 12 лет работы в сегменте автолизинга выдала клиентам 300 тыс. автомобилей на сумму 736 млрд рублей. Из них 52% составляют легковые машины, 22% – грузовые, 17% – легкий коммерческий транспорт, 10% – спецтехника и автобусы. Юбилейной машиной стала ГАЗель Бизнес с бортовым кузовом. Её получило предприятие, занимающаяся дорожным строительством и благоустройством территорий. 23% компаний, которые обратились за финансовой арендой в ВТБ Лизинг, работают в сфере оптовой торговли, 17% оказывают логистические услуги, по 16% предприятий заняты в строительной и производственной отраслях. В 2024 году 43% компаний воспользовались услугами по финансированию автопарка повторно.