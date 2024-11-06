С таким хоть на Эльбрус: Магомед Османов прокомментировал назначение врио главы Ростислава Гольдштейна
- 20:30 6 ноября
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- Елизавета Петрова
Мэр Ухты Магомед Османов высказался относительно назначения Ростислава Гольдштейна на должность временно исполняющего обязанности главы республики.
Османов рассказал, что знает Гольдштейна с 2008 года, со времени его работы в Государственной Думе.
"Это человек целеустремленный и положительный. Если он ставит перед собой задачу, он обязательно ее выполнит. Поэтому считаю правильным решение назначить человека, хорошо знакомого с республикой, на такую ответственную должность. Этот человек надёжен и обладает глубокими знаниями, с ним можно хоть на Эльбрус, хоть в разведку!", — выразил уверенность Османов.
Он также отметил, что у них общая цель — трудиться на благо республики, и Гольдштейн получит полную поддержку как от него лично, так и от муниципалитета в целом.
Представление Гольдштейна правительству республики запланировано на четверг, 7 ноября, в присутствии полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Напомним, что 5 ноября президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Уйба и назначил Гольдштейна, ранее губернатора Еврейской автономной области, временно исполняющим обязанности руководителя региона.
Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области.
Образование: в 2007 году окончил Университет Российской академии образования по специальности «Коммерция»; в 2009 году — Северо-западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Карьера:
1986-1987 — электрослесарь на Сахалинской ГРЭС-РЭУ Сахалинэнерго;
1987-1989 — служба в Вооруженных силах СССР;
1989-1989 — электрослесарь Сахалинской ГРЭС-РЭУ Сахалинэнерго;
1989-1990 — монтажник Вахрушевской площадки Южно-Сахалинского управления треста Дальэнергомонтаж;
1990-1990 — монтажник в кооперативе «Содружество», Коми АССР;
1990-1991 — водитель АО «Северпрогресс», Коми АССР;
1991-1992 — водитель совместного советско-американского предприятия «АмКоми», Ухта Республики Коми;
1992-1994 — директор ТОО «Нета», Ухта Республики Коми;
1994-1995 — исполнительный директор и генеральный директор ТОО «Кимп», Ухта Республики Коми;
1996-1998 — коммерческий агент и генеральный директор ТОО «Кимп», Ухта Республики Коми;
1998-1998 — частный предприниматель, Ухта Республики Коми;
1998-2001 — исполнительный директор ООО «Кимп», Ухта Республики Коми;
2001-2004 — частный предприниматель, Ухта Республики Коми;
2004-2007 — председатель Комитета по социальной политике Госдумы Республики Коми;
2007-2007 — заместитель Председателя Госдумы Республики Коми, Сыктывкар;
2007-2011 — депутат Госдумы РФ пятого созыва, заместитель председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока;
2011-2015 — депутат Госдумы РФ шестого созыва, член и заместитель председателя Комитета по региональной политике;
2015-2019 — член Совета Федерации от Еврейской автономной области, член комитета по бюджету и финансовым рынкам.
12 декабря 2019 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области указом Президента РФ.
22 сентября 2020 года, приняв присягу, вступил в должность губернатора Еврейской автономной области на основании результатов выборов и устава области.
5 ноября 2024 года назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми указом Президента РФ.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, у него есть дочь.