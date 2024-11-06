С таким хоть на Эльбрус: Магомед Османов прокомментировал назначение врио главы Ростислава Гольдштейна

Фото администрации главы РК

Мэр Ухты Магомед Османов высказался относительно назначения Ростислава Гольдштейна на должность временно исполняющего обязанности главы республики. Османов рассказал, что знает Гольдштейна с 2008 года, со времени его работы в Государственной Думе. "Это человек целеустремленный и положительный. Если он ставит перед собой задачу, он обязательно ее выполнит. Поэтому считаю правильным решение назначить человека, хорошо знакомого с республикой, на такую ответственную должность. Этот человек надёжен и обладает глубокими знаниями, с ним можно хоть на Эльбрус, хоть в разведку!", — выразил уверенность Османов.

Он также отметил, что у них общая цель — трудиться на благо республики, и Гольдштейн получит полную поддержку как от него лично, так и от муниципалитета в целом.

Представление Гольдштейна правительству республики запланировано на четверг, 7 ноября, в присутствии полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Напомним, что 5 ноября президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Уйба и назначил Гольдштейна, ранее губернатора Еврейской автономной области, временно исполняющим обязанности руководителя региона.

Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Тверской области.

Образование: в 2007 году окончил Университет Российской академии образования по специальности «Коммерция»; в 2009 году — Северо-западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Карьера:

1986-1987 — электрослесарь на Сахалинской ГРЭС-РЭУ Сахалинэнерго;

1987-1989 — служба в Вооруженных силах СССР;

1989-1989 — электрослесарь Сахалинской ГРЭС-РЭУ Сахалинэнерго;

1989-1990 — монтажник Вахрушевской площадки Южно-Сахалинского управления треста Дальэнергомонтаж;

1990-1990 — монтажник в кооперативе «Содружество», Коми АССР;

1990-1991 — водитель АО «Северпрогресс», Коми АССР;

1991-1992 — водитель совместного советско-американского предприятия «АмКоми», Ухта Республики Коми;

1992-1994 — директор ТОО «Нета», Ухта Республики Коми;

1994-1995 — исполнительный директор и генеральный директор ТОО «Кимп», Ухта Республики Коми;

1996-1998 — коммерческий агент и генеральный директор ТОО «Кимп», Ухта Республики Коми;

1998-1998 — частный предприниматель, Ухта Республики Коми;

1998-2001 — исполнительный директор ООО «Кимп», Ухта Республики Коми;

2001-2004 — частный предприниматель, Ухта Республики Коми;

2004-2007 — председатель Комитета по социальной политике Госдумы Республики Коми;

2007-2007 — заместитель Председателя Госдумы Республики Коми, Сыктывкар;

2007-2011 — депутат Госдумы РФ пятого созыва, заместитель председателя Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока;

2011-2015 — депутат Госдумы РФ шестого созыва, член и заместитель председателя Комитета по региональной политике;

2015-2019 — член Совета Федерации от Еврейской автономной области, член комитета по бюджету и финансовым рынкам.

12 декабря 2019 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области указом Президента РФ.

22 сентября 2020 года, приняв присягу, вступил в должность губернатора Еврейской автономной области на основании результатов выборов и устава области.

5 ноября 2024 года назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми указом Президента РФ.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.