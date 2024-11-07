Александр Гуцан предет в Коми, чтобы представить нового руководителя региона Ростислава Гольдштейна

7 ноября состоится официальная церемония, на которой Ростислав Гольдштейн будет представлен в качестве временно исполняющего обязанности главы Коми. Об этом информирует пресс-релиз, опубликованный на сайте полпреда в СЗФО.

На мероприятии будут присутствовать члены республиканского правительства, главы муниципалитетов и представители местной власти.