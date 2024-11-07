Александр Гуцан предет в Коми, чтобы представить нового руководителя региона Ростислава Гольдштейна
- 10:45 7 ноября
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- Инесса Богатая
7 ноября состоится официальная церемония, на которой Ростислав Гольдштейн будет представлен в качестве временно исполняющего обязанности главы Коми. Об этом информирует пресс-релиз, опубликованный на сайте полпреда в СЗФО.
На мероприятии будут присутствовать члены республиканского правительства, главы муниципалитетов и представители местной власти.
С 5 ноября Ростислав Гольдштейн приступил к исполнению обязанностей руководителя в статусе временного исполняющего.
Добавим, что на недавней рабочей встрече представитель президента в СЗФО Александр Гуцан обсудил с Гольдштейном общественно-политическую ситуацию и малейшие трудности социально-экономического развития региона.
Напомним, что мэр Ухты Магомед Османов высказался по поводу назначения Гольдштейна. Он сообщил, что знает его с 2008 года по работе в Государственной Думе, добавив, что они едины в стремлении развивать республику. Османов подчеркнул, что окажет Гольдштейну полную поддержку как лично, так и от имени муниципалитета.