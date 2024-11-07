Указ вступил в силу: Голикова объявила о разовой выплате пенсионерам 15 000 рублей с 8 ноября

cbr.ru

Кому положены выплаты С 8 ноября текущего года пенсионерам, достигшим определённого возраста, будет предоставлена единовременная выплата. Размер этой выплаты будет варьироваться в зависимости от региона.

Пенсионеры, перешагнувшие определённый возрастной рубеж, смогут насладиться приятным бонусом. На федеральном уровне предусмотрено автоматическое повышение пенсии для таких граждан. Для тех, кому исполнилось 80 лет, размер фиксированной доплаты к пенсии будет увеличен вдвое.

Таким образом, если в настоящее время размер доплаты составляет около 8100 рублей, то с достижением 90-летнего возраста пенсионеры гарантированно будут получать более 16 тысяч рублей ежемесячно. Однако эта прибавка будет доступна только тем, кто получает страховую пенсию по старости.

В некоторых регионах пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Например, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге долгожителям предоставляются специальные выплаты. На 90-летний юбилей будет выплачено 15 тысяч рублей, на 95-летний юбилей — 20 тысяч рублей, а на 100-летний юбилей — 25 тысяч рублей. Более того, эти суммы будут выплачиваться ежегодно.