Только не уксус с содой: простой предмет из ванной удалит волосяной засор за 3 минуты — без всяких тросов

Как избавиться от засора в ванной без специальных приспособлений Засоры в трубах — распространённая проблема в ванной комнате. Хотя многим знакомы методы очистки стоков с использованием соды и уксуса, они здесь малоэффективны, так как причина засоров чаще всего в волосах, а не в жировых отложениях или пищевых остатках, как на кухне.

Тем не менее, избавиться от засора в ванной можно простым и деликатным способом без использования химии. Всё, что потребуется, — это знакомый нам всем душевой шланг.

Первый способ: для начала открутите лейку душа, не забывая о резиновой прокладке внутри, и направьте шланг с горячей водой на сливные отверстия. Мощная струя промоет канал, и обычно этого бывает достаточно для восстановления проходимости воды.