Молодых жителей Республики Коми призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

Этой осенью военкоматы Республики Коми призовут около сотни молодых парней для службы в подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщает "Комиинформ".

В то же время в этих частях начался процесс увольнения запасников, отслуживших положенные сроки в армии по призыву.