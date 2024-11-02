Молодых жителей Республики Коми призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
- 06:30 2 ноября
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- Инесса Богатая
Этой осенью военкоматы Республики Коми призовут около сотни молодых парней для службы в подразделениях Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщает "Комиинформ".
В то же время в этих частях начался процесс увольнения запасников, отслуживших положенные сроки в армии по призыву.
По информации издания, перед отправкой в Росгвардию новобранцев ждет тщательный отбор, включающий в себя проверку здоровья, профессиональные и психологические тесты, а также изучение их биографии, поскольку для службы в этом ведомстве требуется безупречная репутация.
Призывники, направляемые в Росгвардию, получат в военкоматах новинку - полевую форму "Мох". Эта униформа улучшена с точки зрения ткани и дизайна, учитывая пожелания личного состава.
Новобранцы не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Их задача будет заключаться в охране важных государственных объектов и поддержании общественного порядка на северо-западе России.
Всего из регионов СЗФО для службы в Росгвардии будет призвано свыше 1200 человек.