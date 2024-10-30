Сыктывкарец получил штраф за сдачу квартиры посуточно

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Жителя Сыктывкара оштрафовали за посуточную аренду жилья. О подробностях инцидента сообщили в пресс-службе судов Коми. Суд пришел к выводу, что мужчина вел предпринимательскую деятельность без официального статуса индивидуального предпринимателя.

По информации ведомства, мировой судья Кутузовского судебного участка Сыктывкара рассмотрел административное дело в отношении местного жителя. Дело было открыто по части 1 статьи 14.1 КоАП ("Предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без лицензии").

Согласно протоколу, 19-20 апреля 2024 года житель столицы Коми сдавал свою квартиру в аренду по цене 1800 рублей за сутки. Утверждалось, что он осуществлял предпринимательскую деятельность без статуса индивидуального предпринимателя. Доход от аренды он использовал для личных нужд.

На суде он признал свою вину, объяснив, что не знал о необходимости регистрации в качестве предпринимателя.