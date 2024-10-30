Игорь Дягилев назначен заместителем председателя правительства Коми

Бывший министр здравоохранения Коми Игорь Дягилев получил должность заместителя председателя правительства Коми. Решение о его назначении принял 30 октября Владимир Уйба. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Игорь Дягилев будет отвечать за здравоохранение, молодежную политику, спорт и физическую культуру.

"Уверен в том, что Игорь Владимирович успешно справится с новыми обязанностями благодаря своему обширному опыту в социальной сфере. С апреля 2021 года он возглавлял Министерство здравоохранения Республики Коми", — отметил Глава Коми Владимир Уйба.

Он также вспомнил, что в конце мая 2023 года Игорь Дягилев решил стать добровольцем для участия в специальной военной операции, где служил травматологом в госпитале. За свою службу он был награжден орденом Мужества, а также медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции" и "За верность долгу".