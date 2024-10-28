В Коми выросло количество многодетных семей

Руководитель Республики Коми Владимир Уйба выступил в Госдуме с отчетом о мерах поддержки многодетных семей и действиях по снижению числа абортов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Глава Коми отметил, что с 2024 года до сентября количество многодетных семей увеличилось до 12, 5 тысяч благодаря изменениям в законодательстве. Эти изменения уточняют статус многодетной семьи, включая детей до 23 лет, обучающихся очно.