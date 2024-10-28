В Коми выросло количество многодетных семей
- 21:45 28 октября
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- Инесса Богатая
Руководитель Республики Коми Владимир Уйба выступил в Госдуме с отчетом о мерах поддержки многодетных семей и действиях по снижению числа абортов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Коми отметил, что с 2024 года до сентября количество многодетных семей увеличилось до 12, 5 тысяч благодаря изменениям в законодательстве. Эти изменения уточняют статус многодетной семьи, включая детей до 23 лет, обучающихся очно.
В Коми сохранили прежние и ввели новые меры поддержки многодетных семей, не зависящие от доходов. Среди самых востребованных мер: увеличение материнского капитала, бесплатное питание, пособия на жилье, выплаты на покупку 7-местного автомобиля или снегохода для семей с 7 и более детьми, а также ежемесячные и ежегодные выплаты.
Для сокращения числа абортов разработаны меры, включая увеличение материнского капитала, увеличение пособия на питание и стимулирующие выплаты врачам за отказ женщин от абортов. Меры помогли снизить число абортов и увеличить число женщин, взявших на учет беременность, после отказа от аборта.
Также реализуется проект по трудоустройству беременных, что способствует снижению уровня абортов. С начала 2024 года 26 беременных трудоустроены, 6 начали бизнес. Эти усилия способствовали замедлению снижения рождаемости, и коэффициент рождаемости в регионе оказался самым высоким среди регионов Северо-Запада.
Такие меры дают надежду на рост рождаемости в будущем, особенно среди поколений, рожденных после 2000 года, которые вступят в детородный возраст к 2028 году, что позитивно сказывается на демографической ситуации региона.