Бизнесмены рассказали о предпочтительных опциях интернет-банка

По результатам опроса, проведенного ВТБ,* бизнес-пользователи хотели бы видеть в онлайн-банке календарь с планировщиком задач, обучающие курсы для предпринимателей, возможности по настройке и персонализации в виде виджетов.

Помимо этого, решения для ведения бухгалтерского учета и юридические услуги стали самыми востребованными нефинансовыми сервисами для бизнеса, которые клиенты хотят использовать в онлайн-банке. Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 сообщил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.