Геймификация рабочих процессов поборется с «выгоранием» сотрудников

На форуме FINOPOLIS 2024 ВТБ поделился своими наработками в сфере кадровой политики. Банк разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель помогает бороться с «выгоранием» персонала.

Специальная цифровая платформа основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и др. Такие активности позволяют фокусировать внимание на наиболее актуальных и приоритетных задачах. Сегодня программой уже активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса банка

«Вселенная ВТБ» – собственная разработка банка, входящая в экосистему для сотрудников «Виртуальные ассистенты». С помощью десятков цифровых сервисов она помогает выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста. Платформа не только помогает в принятии сложных решений, но и автоматизирует рутинные задачи, повышая эффективность работы банка в целом.