Геймификация рабочих процессов поборется с «выгоранием» сотрудников
- 10:39 21 октября
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- Александра Клюенкова
На форуме FINOPOLIS 2024 ВТБ поделился своими наработками в сфере кадровой политики. Банк разработал для своих сотрудников внутреннюю платформу, которая позволяет им прорабатывать реальные бизнес-задачи в игровой механике. Новая модель помогает бороться с «выгоранием» персонала.
Специальная цифровая платформа основана на наблюдении за поведенческими характеристиками сотрудников, вовлеченных в ключевые бизнес-задачи. Используя визуальные элементы и игровые механики, система отображает результаты работы участников, формирует рейтинги, позволяет планировать стратегии совместной работы и др. Такие активности позволяют фокусировать внимание на наиболее актуальных и приоритетных задачах. Сегодня программой уже активно пользуются более 15 тысяч сотрудников розничного бизнеса банка
«Вселенная ВТБ» – собственная разработка банка, входящая в экосистему для сотрудников «Виртуальные ассистенты». С помощью десятков цифровых сервисов она помогает выявлять потенциал сотрудников и зоны их роста. Платформа не только помогает в принятии сложных решений, но и автоматизирует рутинные задачи, повышая эффективность работы банка в целом.
«Многие из наших сотрудников в офисах – молодые ребята, которые сегодня гораздо лучше воспринимают информацию через геймификацию. Полученные навыки они сразу применяют на практике через игровые сервисы – и это отличный способ повысить их вовлеченность в общий процесс и бороться с «выгоранием», — отметил Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.