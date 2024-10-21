Переток средств с ипотеки на вклады усиливается

Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.