В Коми с 1 января следующего года начнут вакцинацию скота
- 23:20 20 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Республике Коми с 1 января 2025 года начнется массовая вакцинация сельскохозяйственных животных против лептоспироза. Об этом сообщила ветеринарная служба региона.
Вакцинация охватит крупный рогатый скот, лошадей, коз и овец, что станет важной частью профилактических мероприятий по борьбе с распространением этого опасного заболевания.
Лептоспироз — это инфекционное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. Среди характерных симптомов у животных — лихорадка, некроз слизистых оболочек, аборты у беременных особей, маститы и значительное снижение продуктивности. Наиболее распространёнными источниками возбудителя лептоспироза являются сами сельскохозяйственные животные, которые могут заражать друг друга и человека через воду, почву и даже корм.
Ветслужба подчеркивает, что вакцинация животных от лептоспироза позволит значительно сократить риски возникновения вспышек болезни в республике, а также предотвратить экономические потери, связанные с сокращением продуктивности животноводческих хозяйств. Ожидается, что массовая прививочная кампания позволит не только обезопасить хозяйства, но и защитить население региона, поскольку лептоспироз передаётся и человеку.
Подготовка к вакцинации начнется заблаговременно. Ветеринарные службы проведут широкую информационную работу среди фермеров и владельцев частных подворий, чтобы объяснить важность этой процедуры и обеспечить максимальный охват. Планируется, что вакцинация будет осуществляться бесплатно в рамках государственной программы по обеспечению эпизоотической безопасности региона. В первую очередь вакцинацию пройдут крупные фермерские хозяйства, а затем — частные подворья и мелкие фермеры.