В Коми с 1 января следующего года начнут вакцинацию скота

В Республике Коми с 1 января 2025 года начнется массовая вакцинация сельскохозяйственных животных против лептоспироза. Об этом сообщила ветеринарная служба региона.

Вакцинация охватит крупный рогатый скот, лошадей, коз и овец, что станет важной частью профилактических мероприятий по борьбе с распространением этого опасного заболевания.