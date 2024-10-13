Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 14 октября
- 03:07 13 октября
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- Инга Межевикина
Региональные органы власти инициируют новый проект, позволяющий пенсионерам бесплатно посещать местные культурные достопримечательности.
Запущена программа, дающая пенсионерам шанс побывать в культурных и исторических местах с опытными экскурсоводами.
Расширение досуга для пожилых
По словам специалиста по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, в ближайшее время в России стартуют новые инициативы для активного досуга пенсионеров. Ранее они могли участвовать в спортивных и культурных событиях без затрат, теперь же им предлагаются бесплатные экскурсионные туры.
Экскурсионные туры в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пенсионеры могут подписаться на экскурсии по уличному искусству города, где гиды поделятся историей каждого объекта. Маршрут составляет 8 км, и максимальная группа — 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.
Регистрация на экскурсии
Пожилые граждане, желающие присоединиться к бесплатным поездкам, могут обратиться в местный социальный центр для подачи заявки.
Преимущества для пенсионеров
Проект направлен на расширение активных возможностей отдыха для пожилых людей. Экскурсии позволят обогатить их знания и эмоциональный опыт, а также улучшат физическое и психическое здоровье пенсионеров.
Влияние на жизнь пожилых людей
Подобные программы значительно повышают качество жизни пожилых граждан и показывают государственную поддержку. Этот шаг способствует развитию комплексных программ для организации досуга пенсионеров, которые оказывают положительное влияние на их благополучие.
Таким образом, эти программы представляют собой значимое улучшение условий жизни для пожилых жителей России.