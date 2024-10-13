Указ приняли тихо: пожилых россиян в возрасте от 59 до 83 лет ждут изменения с 14 октября

Фото из архива "Про Город"

Региональные органы власти инициируют новый проект, позволяющий пенсионерам бесплатно посещать местные культурные достопримечательности. Запущена программа, дающая пенсионерам шанс побывать в культурных и исторических местах с опытными экскурсоводами.

Расширение досуга для пожилых

По словам специалиста по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, в ближайшее время в России стартуют новые инициативы для активного досуга пенсионеров. Ранее они могли участвовать в спортивных и культурных событиях без затрат, теперь же им предлагаются бесплатные экскурсионные туры.

Экскурсионные туры в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пенсионеры могут подписаться на экскурсии по уличному искусству города, где гиды поделятся историей каждого объекта. Маршрут составляет 8 км, и максимальная группа — 20 человек в возрасте от 59 до 83 лет.

Регистрация на экскурсии

Пожилые граждане, желающие присоединиться к бесплатным поездкам, могут обратиться в местный социальный центр для подачи заявки.

Преимущества для пенсионеров

Проект направлен на расширение активных возможностей отдыха для пожилых людей. Экскурсии позволят обогатить их знания и эмоциональный опыт, а также улучшат физическое и психическое здоровье пенсионеров.

Влияние на жизнь пожилых людей

Подобные программы значительно повышают качество жизни пожилых граждан и показывают государственную поддержку. Этот шаг способствует развитию комплексных программ для организации досуга пенсионеров, которые оказывают положительное влияние на их благополучие.