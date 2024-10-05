В Усть-Цильме бизнесмен заплатит штраф за незаконную рубку 34 деревьев

В Коми вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, который был признан виновным в нарушении законодательства о лесопользовании в особо крупном размере (ч.3 ст.260 УК РФ).

В Коми вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, который был признан виновным в нарушении законодательства о лесопользовании в особо крупном размере (ч.3 ст.260 УК РФ).