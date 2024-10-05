В Усть-Цильме бизнесмен заплатит штраф за незаконную рубку 34 деревьев
- 12:45 5 октября
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- Елизавета Петрова
В Коми вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, который был признан виновным в нарушении законодательства о лесопользовании в особо крупном размере (ч.3 ст.260 УК РФ).
В Коми вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, который был признан виновным в нарушении законодательства о лесопользовании в особо крупном размере (ч.3 ст.260 УК РФ).
В ходе следствия и суда выяснено, что в январе этого года на участке в Усть-Цилемском лесничестве предприниматель совершил незаконную вырубку 34 деревьев, не имея необходимого договора купли-продажи, то есть без правовых оснований для такой деятельности. В процессе расследования нанесенный материальный ущерб на сумму 215 тысяч рублей был полностью возмещен. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, что три года жители Строителя надеялись, что администрация высадит новые деревья в парке взамен тех, что были снесены. Однако, рубка продолжалась все это время, постепенно увеличиваясь.