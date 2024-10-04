Уже с 5 октября жизнь абсолютно всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова озвучила указ

В Российской пенсионной системе ожидаются значительные изменения, которые затронут жизнь многих граждан. С 1 июля 2024 года средняя пенсия для неработающих пенсионеров составит 18 521 рубль, что свидетельствует об улучшении материального положения населения.Увеличение пенсионных выплат стало возможным благодаря дополнительному финансированию из государственного бюджета. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что это важный шаг в поддержку наиболее уязвимых слоев населения.С 2024 года введены новые правила выхода на пенсию, позволяющие некоторым категориям граждан выходить на второй срок раньше установленного времени. К ним относятся инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники вредных производств, а также жители Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.Для назначения страховой пенсии по старости в 2024 году необходимо:

Для женщин: достижение 58 лет.

Для мужчин: достижение 63 лет.

Наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Наличие не менее 28,2 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Некоторые категории граждан могут выйти на пенсию досрочно, включая многодетных родителей и работников с длительным стажем.