Стартовал конкурс «Финансовый Мир» для студентов педагогических вузов

Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК) запускают федеральный конкурс по финансовой грамотности среди студентов педагогических направлений.

Цель конкурса — повысить финансовую культуру молодёжи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы на онлайн-платформе ВТБ Образование, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. Специалисты поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.

ВТБ и НСПК проводят конкурс второй год подряд. В 2023 году в нём приняли участие более 500 участников из 30 вузов. Как и в прошлом году, троих победителей ждёт главный приз — поездка в Москву. А лучшие участники получат ценные подарки.

«В современном мире умение управлять личными финансами — это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодёжи. Новое поколение вступает в жизнь, и рядом должен быть партнер, который может поделиться самыми актуальными правилами жизни в ультрасовременном финансовом мире. Этот партнер – ВТБ. Присоединяйтесь к конкурсу «Финансовый мир». Повышение финансовой культуры молодежи – важный вклад в будущее процветание», – отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.