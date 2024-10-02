Татьяна Голикова: "Останутся без пенсии, предупреждаю": теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены выйти на работу

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 60% граждан пенсионного возраста продолжают работать после выхода на пенсию. Это подчеркивает значимую роль пенсионеров в экономике страны и их активное участие в рынке труда. По словам Голиковой, повышение пенсионного возраста способствовало увеличению числа занятых граждан на 2,7 миллиона человек.

По данным, от 60% до 63% пенсионеров, оформив пенсию, продолжают работать. Это обусловлено не только финансовыми нуждами, но и стремлением оставаться активными и востребованными. Пенсионеры находят применение своим знаниям и опыту в различных сферах — от административных должностей до образования и социальной сферы.