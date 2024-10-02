Татьяна Голикова: "Останутся без пенсии, предупреждаю": теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены выйти на работу
- 03:07 2 октября
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- Служба новостей
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что более 60% граждан пенсионного возраста продолжают работать после выхода на пенсию. Это подчеркивает значимую роль пенсионеров в экономике страны и их активное участие в рынке труда. По словам Голиковой, повышение пенсионного возраста способствовало увеличению числа занятых граждан на 2,7 миллиона человек.
По данным, от 60% до 63% пенсионеров, оформив пенсию, продолжают работать. Это обусловлено не только финансовыми нуждами, но и стремлением оставаться активными и востребованными. Пенсионеры находят применение своим знаниям и опыту в различных сферах — от административных должностей до образования и социальной сферы.
Пенсионеры также активно проявляют себя в категории самозанятых, не уступая молодежи. По последним данным, россияне старше 55 лет берут в среднем 7 заказов в месяц, в то время как молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет выполняют в среднем 6 заказов. Это свидетельствует о растущем интересе пожилых людей к новым формам занятости, таким как фриланс и самозанятость.
Работодатели в России все больше заинтересованы в привлечении пенсионеров. За последний год количество вакансий для пожилых граждан увеличилось на 14%. Особенно заметный рост отмечается в сфере информационных технологий (IT), где количество предложений для пенсионеров увеличилось почти в 3 раза.
Возвращение пенсионеров на рынок труда после выхода на пенсию становится ключевым фактором для экономики России. Повышение пенсионного возраста, активное участие пожилых граждан в экономике и рост числа вакансий от работодателей подтверждают, что пенсионеры остаются важной частью трудового рынка страны, пишет prokazan.ru.