В Троицко-Печорском районе Коми простятся с погибшим в ДТП в центре Сыктывкара пешеходом

В Троицко-Печорске 25 сентября пройдет прощальная церемония для Владимира Ю., погибшего 21 сентября в ДТП в центре Сыктывкара. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на газету "Заря".

По информации издания, погибшего мужчину похоронят на кладбище в Кедровке.