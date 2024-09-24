В Троицко-Печорском районе Коми простятся с погибшим в ДТП в центре Сыктывкара пешеходом
- 17:16 24 сентября
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- Инесса Богатая
В Троицко-Печорске 25 сентября пройдет прощальная церемония для Владимира Ю., погибшего 21 сентября в ДТП в центре Сыктывкара. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на газету "Заря".
По информации издания, погибшего мужчину похоронят на кладбище в Кедровке.
Ранее следственное управление УМВД России по Сыктывкару возбудило уголовное дело против 18-летнего жителя столицы Коми, Кирилла Забоева, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Сыктывкарский городской суд постановил заключить Забоева под стражу.
Предварительное расследование показало, что 21 сентября подозреваемый на автомобиле Lada Granta на улице Коммунистической напротив дома №28 сбил пешеходов на нерегулируемом переходе. Оба пострадавших скончались после госпитализации.
Напомним, что за последнюю неделю сотрудники ГИБДД Республики Коми лишили права управления транспортом 64 водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе МВД Республики сообщили о возбуждении 10 уголовных дел. Согласно пресс-релизу ведомства, только за выходные инспекторы выявили и отстранили от вождения 19 водителей, которые были пьяны или отказались от медицинского освидетельствования. Отметим, что больше всего случаев пьяного вождения было зарегистрировано в Сыктывкаре, Ухте и Печоре.