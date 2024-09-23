В Сыктывкаре предполагаемого виновника в ДТП с двумя погибшими отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Сыктывкарский городской суд

Водителя, который насмерть сбил двоих пешеходов заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда. Напомним, юноша 2006 года рождения сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двоих мужчин на улице Коммунистическая. Он управлял отечественным автомобилем "Лада гранта". В итоге, один пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, а второй - спустя несколько дней умер в реанимации после операции.

Так, согласно информации пресс-службы ведомства, подозреваемого в совершении смертельной аварии заключили под стражу на два месяца до 21 ноября 2024 года. Также отметим, что постановление суда пока еще не вступило в законную силу.

Добавим, что статья, по которой обвиняют юношу изменилась после того, как скончался второй пострадавший.

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