В Сыктывкаре предполагаемого виновника в ДТП с двумя погибшими отправили в СИЗО на два месяца
- 23:20 23 сентября
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- Инесса Богатая
Водителя, который насмерть сбил двоих пешеходов заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Напомним, юноша 2006 года рождения сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двоих мужчин на улице Коммунистическая. Он управлял отечественным автомобилем "Лада гранта". В итоге, один пострадавший скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, а второй - спустя несколько дней умер в реанимации после операции.
Так, согласно информации пресс-службы ведомства, подозреваемого в совершении смертельной аварии заключили под стражу на два месяца до 21 ноября 2024 года. Также отметим, что постановление суда пока еще не вступило в законную силу.
Добавим, что статья, по которой обвиняют юношу изменилась после того, как скончался второй пострадавший.
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Напомним, мы ранее сообщали, что в Сыктывкаре Роспотребнадзор приступил к проверке из-за высокой заболеваемости в Пушкинской гимназии. Во избежание дальнейшего распространения инфекции Главный государственный санитарный врач по Коми распорядился с 20 сентября ввести карантинные меры для учащихся гимназии имени Пушкина и школы №21, расположенных по адресу Петрозаводская, 4, до дальнейших указаний. На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается, и эксперты проверяют соблюдение санитарных требований. Ситуация тщательно контролируется управлением Роспотребнадзора по Республике Коми.