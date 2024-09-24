В Коми за неделю инспекторы ГАИ задержали 64 пьяных водителя

В течение последней недели сотрудники ГИБДД Республики Коми отстранили от вождения 64 человека, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе республиканского МВД сообщают о возбуждении 10 уголовных дел.

Согласно информации из пресс-релиза ведомства, только за выходные инспекторы выявили и отстранили от вождения 19 водителей, которые либо находились под действием алкоголя, либо отказались от медицинского освидетельствования.