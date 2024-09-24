В Коми за неделю инспекторы ГАИ задержали 64 пьяных водителя
- 16:45 24 сентября
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- Инесса Богатая
В течение последней недели сотрудники ГИБДД Республики Коми отстранили от вождения 64 человека, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе республиканского МВД сообщают о возбуждении 10 уголовных дел.
Согласно информации из пресс-релиза ведомства, только за выходные инспекторы выявили и отстранили от вождения 19 водителей, которые либо находились под действием алкоголя, либо отказались от медицинского освидетельствования.
Также отметим, что наибольшее число пьяных водителей было зарегистрировано в столице Республики Коми, Ухте и Печоре.
Напомним, ранее мы сообщали, что предположительного виновника аварии с двумя пострадавшими пешеходами на улице Коммунистического в Сыктывкаре заключили под стражу на два месяца - до ноября текущего года. 18-летний юноша, который совсем недавно получил водительские права, совершил наезд на отечественном автомобиле марки "Лада Гранта" прямо на "зебре" на двух людей. Отметим, что пешеходный переход был нерегулируемый. Один пострадавший погиб на месте происшествия, а второй скончался в реанимации спустя несколько дней после операции.