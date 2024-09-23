Какие смартфоны выбирают жители Коми: новые тренды и предпочтения

Согласно исследованию экспертов МегаФона, в Республике Коми произошли изменения в предпочтениях потребителей в сфере смартфонов. Первые два места в 2024 году занимают представители Китая, топ-3 замыкает корейский производитель, который в прошлом году был на второй позиции. А вот американский, как и год назад, снова не попал на пьедестал.

На первом и втором местах по популярности оказались бренды Xiaomi и Honor, устройства Samsung расположились на третьей позиции. Далее идут гаджеты Tecno и замыкают пятёрку смартфоны Realme. Американский производитель Apple занял лишь седьмую позицию, что свидетельствует о смещении акцента потребителей с престижности на функциональность. Покупатели все чаще выбирают практичные устройства со сбалансированным набором характеристик в среднем ценовом сегменте.

Также в Коми наблюдается рост количества владельцев смартфонов. В августе 2024 года 74 % жителей использовали «умные» телефоны, что на 3 % больше по сравнению с прошлым годом. Самый высокий прирост в августе текущего года показали смартфоны Realme (+19 %) и Honor (+10 %). В то время как Apple приобретали на 60% реже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно наблюдается и снижение доли кнопочных телефонов, которые можно использовать только для звонков. Можно предположить, что это связано с проникновением мобильного интернета даже в небольшие населённые пункты, что побуждает абонентов осваивать новые технологии.