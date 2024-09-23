Какие смартфоны выбирают жители Коми: новые тренды и предпочтения
- 12:26 23 сентября
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- Александра Клюенкова
Согласно исследованию экспертов МегаФона, в Республике Коми произошли изменения в предпочтениях потребителей в сфере смартфонов. Первые два места в 2024 году занимают представители Китая, топ-3 замыкает корейский производитель, который в прошлом году был на второй позиции. А вот американский, как и год назад, снова не попал на пьедестал.
На первом и втором местах по популярности оказались бренды Xiaomi и Honor, устройства Samsung расположились на третьей позиции. Далее идут гаджеты Tecno и замыкают пятёрку смартфоны Realme. Американский производитель Apple занял лишь седьмую позицию, что свидетельствует о смещении акцента потребителей с престижности на функциональность. Покупатели все чаще выбирают практичные устройства со сбалансированным набором характеристик в среднем ценовом сегменте.
Также в Коми наблюдается рост количества владельцев смартфонов. В августе 2024 года 74 % жителей использовали «умные» телефоны, что на 3 % больше по сравнению с прошлым годом. Самый высокий прирост в августе текущего года показали смартфоны Realme (+19 %) и Honor (+10 %). В то время как Apple приобретали на 60% реже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Одновременно наблюдается и снижение доли кнопочных телефонов, которые можно использовать только для звонков. Можно предположить, что это связано с проникновением мобильного интернета даже в небольшие населённые пункты, что побуждает абонентов осваивать новые технологии.
«Мы стремимся сделать современные гаджеты доступными для всех жителей. Ведь каждому человеку важно оставаться на связи круглосуточно. В этом году мы увеличили географию присутствия и открыли 12 новых торговых пунктов в удаленных поселениях республики. Теперь жители смогут приобрести сим-карты МегаФона и Yota и получить необходимые услуги без поездок в районные центры», — рассказал Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.
В 2024 году новые пункты продаж в шаговой доступности появились в таких селах, поселках и деревнях, как Грива, Прокопьевка, Большая Пысса, Керес, Вомын, Чухлэм, Зимовка, Уръёль, Шэръяг, Илья-Шор, Горьковская, Яг.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 77,3 млн клиентов.