Сумма будет крупной: дачников предупредили о штрафах за прополку грядок

Сегодня в России для дачников существуют наказания не только за чрезмерное разрастание сорняков, но и за борьбу с травой. Об этом россиян предупредила юрист организации «Московский союз садоводов» Полина Тришина, сообщает PRIMPRESS.

Как подчеркнула эксперт, владельцы земельных участков должны содержать свое имущество в чистоте, поскольку заросшие участки могут создавать угрозу в пожароопасный период. Кроме того, некоторые виды растений необходимо сразу же уничтожать, поскольку их выращивание запрещено.