Сумма будет крупной: дачников предупредили о штрафах за прополку грядок
- 16 сентября 15:15
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- Служба новостей
Сегодня в России для дачников существуют наказания не только за чрезмерное разрастание сорняков, но и за борьбу с травой. Об этом россиян предупредила юрист организации «Московский союз садоводов» Полина Тришина, сообщает PRIMPRESS.
Как подчеркнула эксперт, владельцы земельных участков должны содержать свое имущество в чистоте, поскольку заросшие участки могут создавать угрозу в пожароопасный период. Кроме того, некоторые виды растений необходимо сразу же уничтожать, поскольку их выращивание запрещено.
Однако есть и противоположный запрет. Так, если в огороде выросло растение, являющееся редким, то владелец дачи может получить штраф за его уничтожение.
Речь идет о тех растениях, которые внесены в Красную книгу. Как отметила юрист, вырывать такие дикоросы нельзя. Нарушение данного правила может стать причиной крупного штрафа. Размер санкции может достигать 5 тыс. руб. за одно растение.