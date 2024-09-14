Мошенники украли деньги у жителя Коми под видом продажи снегохода

Житель Ижемского района хотел приобрести снегоход и перевёл предоплату продавцу. Но в результате попался мошенникам. Об этом сообщает МВД региона.

В отдел полиции Ижемского района обратился 45-летний местный житель с заявлением о краже денег. Мужчина рассказал, что хотел купить снегоход. В интернете он нашел подходящее объявление и связался с продавцом. Тот убедил его внести предоплату через мобильное приложение. После того как деньги были переведены (55 тысяч рублей), продавец перестал отвечать на звонки и заблокировал чат. Сейчас по этому случаю завели уголовное дело по статье "Мошенничество".